Self check-in vietato per gli affitti brevi ma a Ravenna lo sfrutta il 29% delle strutture

vietato dal Ministero, il Self check-in è sfruttato dal 29% delle strutture. A livello nazionale, sulla base dei dati di otto grandi città italiane, su 7.500 appartamenti in affitto breve presenti su Airbnb il 41,5% risultava avere "il Self check-in, "meccanismo vietato e illegale", come. 🔗 Ravennatoday.it - Self check-in vietato per gli affitti brevi, ma a Ravenna lo sfrutta il 29% delle strutture Anche sedal Ministero, il-in èto dal 29%. A livello nazionale, sulla base dei dati di otto grandi città italiane, su 7.500 appartamenti in affitto breve presenti su Airbnb il 41,5% risultava avere "il-in, "meccanismoe illegale", come. 🔗 Ravennatoday.it

A Bologna una casa su due con self check-in: "E' illegale" - Non esiste un contatto diretto con l’affittuario, ma codici su tastiere agli ingressi. La ricerca sugli affitti brevi in città di Federconsumatori ... 🔗bolognatoday.it

Affitti brevi, self check-in vietato e illegale ma in Romagna uno su tre ce l’ha - BOLOGNA. A livello nazionale, sulla base dei dati di otto grandi città italiane, su 7.500 appartamenti in affitto breve presenti su Airbnb il 41,5% ... 🔗corriereromagna.it

Pasqua e Pasquetta 2025, aumentano affitti turistici illegali e poco sicuri - Nonostante i nuovi obblighi entrati in vigore da inizio 2025 aumentano gli affitti turistici illegali e c’è grossa preoccupazione per la sicurezza delle strutture adibite ... 🔗quifinanza.it