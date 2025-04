Sei acqua del cesso e ti credi champagne | lo scontro tra Pino Scotto e Parenzo accende La Zanzara

scontro al fulmicotone negli studi de La Zanzara (Radio24) tra il rocker napoletano Pino Scotto e uno dei conduttori della trasmissione, David Parenzo.Dopo i primi colpi di fioretto tra i due duellanti, che non si sono mai eccessivamente apprezzati, il musicista inneggia alla Resistenza e dà una sua personale definizione di Benito Mussolini (“Un grande stronzo, hanno fatto benissimo ad appenderlo”).Poi si sofferma sul suo ultimo libro, scritto a quattro mani con Massimo Villa, “Cuore di rock’n’roll. Una vita meravigliosamente stonata”: nuova schermaglia tra il cantante e il giornalista, al quale Scotto rivolge una delle sue celebri esortazioni (“Friarello, datti fuoco. Ti regalo io la tanica di benzina”).Il climax della querelle si registra quando Scotto attacca gli Usa: “Gli americani per secoli hanno fatto credere che i cattivi fossero gli indiani e li hanno massacrati, rubandogli tutto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Sei acqua del cesso e ti credi champagne”: lo scontro tra Pino Scotto e Parenzo accende La Zanzara È ormai diventato virale loal fulmicotone negli studi de La(Radio24) tra il rocker napoletanoe uno dei conduttori della trasmissione, David.Dopo i primi colpi di fioretto tra i due duellanti, che non si sono mai eccessivamente apprezzati, il musicista inneggia alla Resistenza e dà una sua personale definizione di Benito Mussolini (“Un grande stronzo, hanno fatto benissimo ad appenderlo”).Poi si sofferma sul suo ultimo libro, scritto a quattro mani con Massimo Villa, “Cuore di rock’n’roll. Una vita meravigliosamente stonata”: nuova schermaglia tra il cantante e il giornalista, al qualerivolge una delle sue celebri esortazioni (“Friarello, datti fuoco. Ti regalo io la tanica di benzina”).Il climax della querelle si registra quandoattacca gli Usa: “Gli americani per secoli hanno fatto credere che i cattivi fossero gli indiani e li hanno massacrati, rubandogli tutto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Giornata di disagi per i cittadini: sei comuni di nuovo senz'acqua - Un'altra giornata di disagi per i cittadini di sei comuni della provincia pontina, di nuovo alle prese con uno stop idrico imposto da Acqualatina. A partire dalle 14 di oggi, mercoledì 2 aprile, l'acqua mancherà infatti a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Sezze e Terracina. La... 🔗latinatoday.it

Umbra Acque in prima linea sulla qualità e gestione dell'acqua: sei mila controlli sulla rete idrica e anti-dispersione - Umbra Acque ha celebrato la Giornata mondiale dell’Acqua (fissata per domani 22 marzo) nella sede del Post, il museo interattivo di Perugia dedicato alla cultura scientifica. Una giornata didattica con gli alunni della V D della Primaria Montessori, dedicata alla scoperta dell’acqua che beviamo... 🔗perugiatoday.it

Morto nell'incidente con la moto d'acqua, la madre: "Dopo sei mesi di dolore e menzogne, la verità è finalmente emersa" - Un lungo sfogo sui social per far conoscere a tutti la verità e, soprattutto, esternare la rabbia per le bugie ascoltate che non hanno fatto altro che aumentare il dolore e infangare la memoria del figlio. Filomena Russo è la madre di Nicola Iorio, il 19enne morto a seguito di un incidente con le... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

“Sei acqua del cesso e ti credi champagne”: lo scontro tra Pino Scotto e Parenzo accende La…. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Sei acqua del cesso e ti credi champagne”: lo scontro tra Pino Scotto e Parenzo accende La Zanzara - Il rocker napoletano presenta il suo ultimo libro e infiamma La Zanzara: da Mussolini agli Usa, passando per la Russia e il Festival di Sanremo - [Video] ... 🔗ilfattoquotidiano.it