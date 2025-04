Seguiamo il caso con la massima attenzione

L'Ambasciata e il Consolato Generale a Caracas, in stretto contatto con la Farnesina, stanno seguendo il caso del detenuto Giancarlo Spinelli con la massima attenzione, sin dalla prima segnalazione, e stanno fornendo ogni necessaria assistenza consolare alla famiglia – è spiegato in una nota inviata al nostro giornale dalla Farnesina -. Inizialmente detenuto presso il carcere Helicoide, Spinelli è stato trasferito nel febbraio 2025 al carcere comunitario Yare III. L'Ambasciata a Caracas ha chiesto di poter conoscere formalmente i capi di accusa e inviato richiesta di visita consolare. Oltre a Giancarlo Spinelli, arrestato 15 mesi fa, ci sono altri italiani detenuti nelle carceri venezuelane. Il Venezuela è governato col pugno di ferro dal presidente Nicolàs Maduro, successore di Hugo Chavez.

