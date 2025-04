Segregazione estrema | tre bambini rinchiusi per anni un vero incubo

anni e del loro fratello di dieci anni è venuto alla luce: sono stati scoperti segregrati in un'abitazione fatiscente, priva di qualsiasi contatto con il mondo esterno. I genitori – un uomo tedesco e una donna tedesco-americana – avevano affittato la casa nell'ottobre 2021 e, da allora, nessuno dei tre minori ha mai varcato la soglia dell'istituto scolastico.È stato un vicino a lanciare l'allarme alla polizia, insospettito dall'ammontare della spesa recapitata davanti alla porta e dall'assenza di qualunque movimento in un'abitazione registrata ufficialmente per una sola persona. All'arrivo degli agenti, la casa era sigillata persino nelle imposte, invasa dai rifiuti e irrespirabile per le condizioni igienico-sanitarie.Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una grande scorta di medicinali e un quantitativo di mascherine chirurgiche tale da far pensare a un'ossessiva paura del contagio: ogni bambino indossava tre mascherine, e il padre ha chiesto di indossarne una anche ai poliziotti prima di entrare.

