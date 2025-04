Segnali di timida ripresa | Il Pil reggiano crescerà Bene industria e servizi

ripresa economica col Pil reggiano che – secondo le previsioni della Camera di Commercio – vedrà un aumento del +0,8% nel 2025 grazie ai servizi e all’industria in timida crescita. Scendono invece agricoltura e costruzioni, mentre aumentano il reddito delle famiglie e gli occupati.Insomma è un quadro tutto sommato positivo e con numeri superiori rispetto a quelli previsti alla fine del gennaio scorso. Le analisi della Camera di Commercio dell’Emilia sui dati degli scenari di previsione dell’Osservatorio Prometeia, infatti, parlano di un Pil in crescita dello 0,8%. Questo valore colloca la provincia di Reggio al primo posto tra quelle dell’Emilia Occidentale e al di sopra della percentuale di crescita regionale (+0,7%) e nazionale (+0,6%). I maggiori impulsi verso il miglioramento delle previsioni di crescita vengono dall’industria (+0,7% quest’anno e +1,3% nel 2026) e dal comparto dei servizi (+1,1% nel 2025 e +1,3% l’anno seguente). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Segnali di timida ripresa: "Il Pil reggiano crescerà". Bene industria e servizi Si accende qualche barlume di speranza e dieconomica col Pilche – secondo le previsioni della Camera di Commercio – vedrà un aumento del +0,8% nel 2025 grazie aie all’increscita. Scendono invece agricoltura e costruzioni, mentre aumentano il reddito delle famiglie e gli occupati.Insomma è un quadro tutto sommato positivo e con numeri superiori rispetto a quelli previsti alla fine del gennaio scorso. Le analisi della Camera di Commercio dell’Emilia sui dati degli scenari di previsione dell’Osservatorio Prometeia, infatti, parlano di un Pil in crescita dello 0,8%. Questo valore colloca la provincia di Reggio al primo posto tra quelle dell’Emilia Occidentale e al di sopra della percentuale di crescita regionale (+0,7%) e nazionale (+0,6%). I maggiori impulsi verso il miglioramento delle previsioni di crescita vengono dall’(+0,7% quest’anno e +1,3% nel 2026) e dal comparto dei(+1,1% nel 2025 e +1,3% l’anno seguente). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

