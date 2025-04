Seedorf | Ritorno di Maldini nel calcio? Milan potrebbe esserti utile

Seedorf, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha parlato di un possibile Ritorno di Paolo Maldini nel mondo del calcio 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Seedorf: “Ritorno di Maldini nel calcio? Milan, potrebbe esserti utile” Clarence, ex giocatore ed ex allenatore del, ha parlato di un possibiledi Paolonel mondo del

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio, attesa per il via libera dal Senato al ritorno delle sponsorizzazione del betting sulle maglie - Un’emendamento atteso come l’aria che serve per respirare dai club professionistici del calcio italiano, che potrebbe portare quella liquidità necessaria per provare a risanare i conti La pandemia da Covid-19 resterà indimenticabile per l’umanità intera, le nostre vite congelate per settimane all’interno delle case, isolati dal mondo e una serie di limitazioni che hanno inciso drammaticamente sulla nostra esistenza. 🔗cityrumors.it

“L’azzardo non è un gioco”: la protesta del M5s in Senato contro il ritorno della pubblicità delle scommesse nel calcio - “L’azzardo non è un gioco“. In Senato, mentre si discuteva del dl Ilva, dai banchi del M5s è scattata la protesta con i cartelli esposti, dopo il via libera di questa mattina in commissione Cultura al provvedimento targato Fratelli d’Italia che, di fatto, permetterà la pubblicità delle scommesse sugli eventi sportivi, sulle maglie dei calciatori e negli stadi. La risoluzione è stata approvata in vista della riforma del calcio, che quindi riaprirà le porte alla pubblicità del gioco d’azzardo nel mondo del pallone, superando così il divieto imposto nel 2018 con il decreto Dignità. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ex Milan, Ancelotti: “Modric come Paolo Maldini: un dono per il calcio” - Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ora sulla panchina del Real Madrid, ha proposto un paragone tra Luka Modric e Paolo Maldini 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Seedorf: Un ritorno di Maldini nel mondo del calcio? Potrà essere utile al Milan, alla Nazionale o a...; Nuovo ds Milan, che caos: Cardinale vede Paratici, Furlani vuole D'Amico; Milan, Seedorf: C'era un percorso con Pioli e Maldini ed è stato interrotto. Troppi alti e bassi; L'assenza di Maldini, i fischi a Ibra: rovinata la festa dei 125 anni. Cosa è successo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maldini-Milan, la bomba è stata lanciata: i tifosi stentano a crederci - Diversi milanisti sognano il ritorno della leggenda alla guida dell’area tecnico-sportiva: alcune mosse social alimentano le loro speranze. Maldini-Milan, la bomba è stata lanciata: i tifosi ... 🔗milanlive.it

Daniel Maldini schietto sul suo ritorno al Milan - Sul possibile ritorno al Milan ... cose ti aiuta a capire tanti aspetti", ha continuato Maldini. "È normale che ogni ragazzo che gioca a calcio sogni di arrivare in Nazionale. 🔗msn.com

Milan, il 1° aprile compiono gli anni tre ex allenatori: Sacchi, Zaccheroni e Seedorf - La sua avventura al Milan inizia nel 1987 e si conclude nel 1991, con un breve ritorno (poco fortunato) nella stagione 1996-1997. Nel suo primo mandato rivoluziona il calcio italiano grazie a un ... 🔗it.blastingnews.com