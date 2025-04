Seedorf non ha dubbi | Barcellona Inter? per me i nerazzurri sono i favoriti in Champions

Seedorf, l'ex calciatore del Milan ha parlato delle possibilità dei nerazzurri in Champions League: le sue paroleL'ex Milan Clarence Seedorf, Intervistato da 'La Repubblica' ha parlato di Barcellona Inter e delle possibilità dei nerazzurri in Champions League. Secondo l'olandese, la squadra di Inzaghi dovrà puntare sulla maturità e sull'aver battuto le squadre più forti d'Europa.LE PAROLE DI Seedorf – «Sarà una finale anticipata. L'Inter viene da una crescita costante negli anni. Per me resta la favorita alla vittoria della Champions. Dovranno puntare sulla maturità e sull'aver battuto le squadre più forti d'Europa. Le tre sconfitte di fila daranno motivazione. La squadra dovrà tirare fuori qualcosa di più a livello mentale. Consapevolezza, resilienza e istinto da killer. Se avrà questo approccio, sarà dura per il Barça.

