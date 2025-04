Seedorf | Inter favorita se non sbaglia l’approccio Questo Barcellona è più scarso di quello che affrontai col Milan

"Consapevolezza, resilienza e istinto da killer. Se l'Inter avrà Questo approccio sarà dura per il Barça". Clarence Seedorf ha fiducia nei nerazzurri: per l'olandese questa sera gli uomini di Inzaghi hanno tutte le carte in regola per colpire il Barcellona nella semifinale d'andata della Champions League. Anzi, per l'ex calciatore l'Inter non è solo favorita in Questo match, ma è la sua candidata numero uno per la vittoria finale: "Per me resta la favorita per la vittoria della Champions League".In un'Intervista concessa a La Repubblica, Seedorf ha provato a inquadrare il tipo di partita che attende i nerazzurri: "Sarà una finale anticipata. L'Inter viene da una crescita costante negli anni e dovrà puntare sulla maturità e sull'aver battuto le squadre più forti d'Europa". Per l'olandese, le tre sconfitte di fila giunte tutte le scorsa settimana "daranno motivazione ai giocatori.

