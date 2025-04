Seconda Categoria | tensione alta nel girone C Le Torri Castelplanio e Cupramontana in lotta

Seconda Categoria che dopo aver osservato il riposo per la Pasqua, anche sabato scorso non ha giocato per via dei funerali di papa Francesco.Così si riprenderà sabato prossimo, con la penultima giornata e lo si farà con la tensione altissima nel girone C perché mentre nel D il Loreto ha già festeggiato due volte, vincendo sia il raggruppamento che la Coppa Marche, nel C Le Torri Castelplanio e Cupramontana sono separate da un solo punto, con l’Ostra Vetere a -3. Difficile il calendario per il Cupramontana che rende visita all’Avis Arcevia in piena zona play-off mentre Le Torri Castelplanio affrontano il Corinaldo. Da decidere anche chi andrà ai play-off e ai play-out mentre si conoscono già da tempo i nomi delle ultime che retrocedono direttamente, cioè Borgo Molino nel C e Europa Costabianca nel D. 🔗 Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria: tensione alta nel girone C, Le Torri Castelplanio e Cupramontana in lotta Ancora fermo nell’ultimo fine settimana il torneo diche dopo aver osservato il riposo per la Pasqua, anche sabato scorso non ha giocato per via dei funerali di papa Francesco.Così si riprenderà sabato prossimo, con la penultima giornata e lo si farà con laaltissima nelC perché mentre nel D il Loreto ha già festeggiato due volte, vincendo sia il raggruppamento che la Coppa Marche, nel C Lesono separate da un solo punto, con l’Ostra Vetere a -3. Difficile il calendario per ilche rende visita all’Avis Arcevia in piena zona play-off mentre Leaffrontano il Corinaldo. Da decidere anche chi andrà ai play-off e ai play-out mentre si conoscono già da tempo i nomi delle ultime che retrocedono direttamente, cioè Borgo Molino nel C e Europa Costabianca nel D. 🔗 Sport.quotidiano.net

