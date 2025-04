Sebastian Stan | Anthony Mackie mi prenderà in giro per il mio look

Sebastian Stan ha parlato della possibile reazione di Anthony Mackie al suo nuovo look. Sebastian Stan ha dovuto cambiare il suo look per un nuovo film e sul red carpet di Thunderbolts ha parlato della possibile reazione di Anthony Mackie. L'attore, durante l'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, ha ammesso che si aspettava un'apparizione dell'amico e collega anche all'anteprima del lungometraggio Marvel che sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo, rimanendo quindi un po' deluso. Il divertito commento dell'interprete di Bucky Sebastian Stan, oltre a recitare in Thunderbolts*, sarà impegnato in Avengers: Doomsday e ha rivelato che dovrebbe essere presto impegnato sul set tra poche settimane. L'interprete di Bucky ha quindi ammesso di . 🔗 Movieplayer.it - Sebastian Stan: "Anthony Mackie mi prenderà in giro per il mio look" Sul red carpet della première di Thunderbolts*,ha parlato della possibile reazione dial suo nuovoha dovuto cambiare il suoper un nuovo film e sul red carpet di Thunderbolts ha parlato della possibile reazione di. L'attore, durante l'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, ha ammesso che si aspettava un'apparizione dell'amico e collega anche all'anteprima del lungometraggio Marvel che sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo, rimanendo quindi un po' deluso. Il divertito commento dell'interprete di Bucky, oltre a recitare in Thunderbolts*, sarà impegnato in Avengers: Doomsday e ha rivelato che dovrebbe essere presto impegnato sul set tra poche settimane. L'interprete di Bucky ha quindi ammesso di . 🔗 Movieplayer.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Avengers: Doomsday, Sebastian Stan svela l'assurdo messaggio di Anthony Mackie dopo l'annuncio del cast - I due attori, dopo aver partecipato a una delle prime serie dei Marvel Studios, torneranno nuovamente insieme sullo schermo Poco dopo l'annuncio del cast stellare di Avengers: Doomsday avvenuto lo scorso 26 marzo, Sebastian Stan ha ricevuto un messaggio da un vecchio amico e collega alla Marvel. Durante un recente incontro con la stampa per il suo ultimo film del Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts, l'interprete del Soldato d'Inverno, ha condiviso il messaggio ricevuto dal collega di The Falcon and the Winter Soldier Anthony Mackie. 🔗movieplayer.it

Anthony Mackie alle prese con nuove sfide e pericoli nel trailer di Twisted Metal 2 - Peacock ha condiviso il trailer degli episodi della stagione 2 di Twisted Metal, la serie con star Anthony Mackie. Anthony Mackie è il protagonista della serie Twisted Metal, di cui è stato condiviso online il trailer della stagione 2, svelando inoltre che gli episodi debutteranno su Peacock in estate. Per ora non è stata svelata una data precisa per l'arrivo sugli schermi del nuovo capitolo della comedy action che vede al centro il personaggio interpretato dal protagonista di Captain America: Brave New World. 🔗movieplayer.it

Sebastian Stan e la trasformazione per “A Different Man” - Sebastian Stan tornerà sul grande schermo a partire dal 20 marzo con il film “A Different Man”, diretto da Aaron Schimberg. In questa pellicola, l’attore interpreta un aspirante attore affetto da una grave condizione di neurofibromatosi, che decide di sottoporsi a un intervento chirurgico per modificare l’aspetto del suo volto segnato dalla malattia. Il protagonista, […] L'articolo Sebastian Stan e la trasformazione per “A Different Man” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Su questo argomento da altre fonti

Sebastian Stan: Anthony Mackie mi prenderà in giro per il mio look; Avengers: Doomsday e l’amicizia tra Stan e Mackie; Avengers: Doomsday, Sebastian Stan svela l'assurdo messaggio di Anthony Mackie dopo l'annuncio del cast; Captain America, Anthony Mackie non ha dubbi: 'La co-star meno talentuosa? Sebastian Stan'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sebastian Stan: "Anthony Mackie mi prenderà in giro per il mio look" - Sebastian Stan ha dovuto cambiare il suo look per un nuovo film e sul red carpet di Thunderbolts ha parlato della possibile reazione di Anthony Mackie. L'attore, durante l'intervista rilasciata a Ente ... 🔗msn.com

Sebastian Stan e Anthony Mackie: Un’amicizia che attraversa il Marvel Cinematic Universe - Sebastian Stan e Anthony Mackie, amici dal set di "Captain America: The Winter Soldier", condividono aneddoti divertenti durante la promozione di "Thunderbolts", evidenziando il loro forte legame pers ... 🔗ecodelcinema.com

Avengers: Doomsday, Sebastian Stan svela l'assurdo messaggio di Anthony Mackie dopo l'annuncio del cast - Poco dopo l'annuncio del cast stellare di Avengers: Doomsday avvenuto lo scorso 26 marzo, Sebastian Stan ha ricevuto un messaggio da un vecchio amico e collega alla Marvel. Durante un recente incontro ... 🔗msn.com