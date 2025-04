Se ne va un pezzo importante di Brescia | Cominelli ha chiuso dopo 120 anni

Cominelli di via Gramsci sono spalancate: comincia a fare caldo e all'interno dell'attività storica (ha 120 anni) ci sono parecchie persone. Volti giovani (che sorpresa!) stringono tra le mani oggetti quasi da collezione. 🔗 Bresciatoday.it - Se ne va un pezzo importante di Brescia: Cominelli ha chiuso dopo 120 anni Le tre di un pomeriggio di fine aprile, le porte del negozio di fotografiadi via Gramsci sono spalancate: comincia a fare caldo e all'interno dell'attività storica (ha 120) ci sono parecchie persone. Volti giovani (che sorpresa!) stringono tra le mani oggetti quasi da collezione. 🔗 Bresciatoday.it

