Se anche Tony Blair ammette il fallimento green

Tony Blair Institute”, l’ex primo ministro britannico afferma che una transizione energetica fondata sull’eliminazione dei combustibili fossili a breve termine e sulla riduzione dei consumi è "destinata a fallire" 🔗 Ilgiornale.it - Se anche Tony Blair ammette il fallimento green Nella prefazione al rapporto del “Institute”, l’ex primo ministro britannico afferma che una transizione energetica fondata sull’eliminazione dei combustibili fossili a breve termine e sulla riduzione dei consumi è "destinata a fallire" 🔗 Ilgiornale.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Clima, Tony Blair sorprende tutti: “La transizione energetica è un fallimento annunciato” - L’ex primo ministro britannico Tony Blair ha lanciato una nuova e inattesa provocazione nel dibattito globale sul cambiamento climatico. In uno studio pubblicato dalla sua fondazione, Blair spiega che l’ambizioso obiettivo di eliminare completamente i combustibili fossili entro il 2050 sia una meta irraggiungibile. Secondo l’ex leader laburista, la ragione risiede nella mancanza di sostegno da parte dell’opinione pubblica, che non è disposta ad accettare i sacrifici necessari, specialmente quando non vede ricompense tangibili, come la creazione di nuovi posti di lavoro o la promessa di ... 🔗thesocialpost.it

Lo Shin Bet ammette il fallimento nell'impedire l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 - Lo Shin Bet, l'agenzia per la sicurezza interna israeliana, ha riconosciuto il suo fallimento nell'impedire l'attacco senza precedenti di Hamas del 7 ottobre 2023, affermando a seguito di un'inchiesta che se avesse agito diversamente avrebbe potuto impedire il "massacro". "L'indagine rivela che se lo Shin Bet avesse agito diversamente, sia negli anni precedenti l'attacco che nella notte dell'attacco, sia in termini professionali che manageriali, il massacro avrebbe potuto essere impedito", ha affermato l'agenzia in un riassunto delle conclusioni condivise con i media. 🔗quotidiano.net

Mai dire Blackout | Tony Blair sposa l’auto cinese - Trattative per la pace in Ucraina, prezzo gas giù. Gli USA contro il Net Zero 2050. Tony Blair vuole le fabbriche cinesi in GB. Falliscono i camion elettrici di Nikola. Mercedes, giù i profitti, tagli in vista. Continua a leggere 🔗laverita.info

Cosa riportano altre fonti

Se anche Tony Blair ammette il fallimento green; Maledetta Brexit, voluta per fermare i migranti ha messo in ginocchio il Regno Unito. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Se anche Tony Blair ammette il fallimento green - Nella prefazione al rapporto del “Tony Blair Institute”, l’ex primo ministro britannico afferma che una transizione energetica fondata sull’eliminazione dei combustibili fossili a breve termine e sull ... 🔗ilgiornale.it

Affondo contro le politiche climatiche: "Fallimento annunciato" - L'ex premier: "I cittadini "vengono sollecitati a fare sacrifici quando sanno che il loro impatto sulle emissioni globali è minimo" ... 🔗quattroruote.it