Scuolacorsi sessualità se ok genitori

sessualità serve un consenso preventivo scritto dei genitori"; alle "elementari i temi della sessualità sono solo quelli contenuti nei programmi nazionali". 🔗 14.05 "Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti,dirigenti scolastici,e aggravio di pene". Si passa "da 6 mesi a 3 anni"attuali, a "da due a 5 anni" per le lesioni lievi. La flagranza di reato non si estende ai minori.Lo ha detto il ministro Valditara nella conferenza stampa dopo il CdM. Per ampliare l"offerta formativa sullaserve un consenso preventivo scritto dei"; alle "elementari i temi dellasono solo quelli contenuti nei programmi nazionali". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Valditara: «Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i prof» - Il ministro d ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività» 🔗xml2.corriere.it

Scuola, per attività didattiche su temi della sessualità obbligatorio consenso dei genitori: nuovo decreto - Il governo ha varato nuove norme che riguardano il mondo della scuola: diventa obbligatorio il consenso informato dei genitori prima di offrire agli studenti attività didattiche sui temi della sessualità. Il ministro Valditara: "All'insegno della trasparenza vogliamo rafforzare l'alleanza tra scuola e famiglia, come abbiamo fatto con la circolare sui compiti a casa".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Adolescenti e sessualità, più della metà si informa sul web: solo il 15 per cento si sente davvero ascoltato dai genitori - Dalla sextortion al revenge porn: un'indagine di Webboh Lab e Parole O_Stili traccia un quadro del controverso rapporto fra giovani fra i 13 e i 20 anni, educazione sessuale, pornografia e rischi per la sicurezza. Ecco che cosa c'è da sapere 🔗vanityfair.it