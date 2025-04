Scuola Valditara | serve consenso dei genitori per corsi di sessualita’

genitori il diritto-dovere di formare i figli 🔗 Imolaoggi.it - Scuola, Valditara: “serve consenso dei genitori per corsi di sessualita’” L'articolo 30 della costituzione stabilisce che spetta aiil diritto-dovere di formare i figli 🔗 Imolaoggi.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Valditara: «Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i prof» - Il ministro d ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività» 🔗xml2.corriere.it

Scuola, Valditara contro asterischi e schwa: “Nelle comunicazioni serve rispetto per l’italiano” - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito la necessità di mantenere un uso corretto della lingua italiana nei documenti ufficiali delle scuole, vietando l’impiego dell’asterisco e dello schwa nelle comunicazioni istituzionali. In una circolare inviata a tutti gli istituti, il ministero ha chiarito che queste soluzioni non rispettano le regole linguistiche e potrebbero compromettere la chiarezza dei testi. 🔗thesocialpost.it

Scuola, ministro Valditara: “Arresto in flagranza per chi picchia professori e presidi, consenso dei genitori per corsi sulla sessualità” - Il ministro Valditara ha annunciato, al termine del Consiglio dei ministri, nuove misure da introdurre nella scuola. Il pacchetto sarà operativo dal prossimo anno scolastico Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministr 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Scuola, Valditara: Serve consenso dei genitori per i corsi sulla sessualità; Scuola, Valditara: Arresto per chi picchia prof. Consenso genitori per corsi sessualità; Scuola, Valditara: Per i corsi sulla sessualità serve il consenso dei genitori; Corsi di sessualità a scuola, Valditara: «Serve il consenso dei genitori». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il ministro Valditara: “Per i corsi di sessualità a scuola serve il consenso dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i docenti” - Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito al termine del Consiglio dei ministri ... 🔗ilsecoloxix.it

Scuola, Valditara: "Serve consenso dei genitori per i corsi sulla sessualità" - "I genitori devono avere consapevolezza delle iniziative didattiche sulla sessualità. Specificamente su questo argomento, le scuole devono acquisire il consenso preventivo messo per iscritto dai genit ... 🔗repubblica.it

Cdm oggi, Valditara: «Arresto in flagranza per chi picchia i docenti». Serve il consenso dei genitori per i corsi di sessualità a scuola - A Palazzo Chigi c'è stata la riunione del Consiglio dei ministri. Ecco cosa è stato deciso oggi, 30 aprile. Meloni, avviso ai mercati: «Il panico peggio dei ... 🔗ilgazzettino.it