Scuola Valditara | Arresto per chi picchia i prof Educazione sessuale? Solo con ok genitori

Arresto in flagranza e pene aumentate fino a 5 anni per chi picchia prof. o presidi; lavori sociali e "più Scuola" per gli studenti che vengono sospesi; Educazione sessuale Solo con il consenso preventivo dei genitori. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara illustra oggi, 30 aprile, dopo la riunione del Cdm . 🔗 (Adnkronos) –in flagranza e pene aumentate fino a 5 anni per chi. o presidi; lavori sociali e "più" per gli studenti che vengono sospesi;con il consenso preventivo dei. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeillustra oggi, 30 aprile, dopo la riunione del Cdm . 🔗 Periodicodaily.com

