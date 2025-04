Scuola Valditara | Arresto in flagranza per chi picchia i docenti

Scuola. Secondo quanto deciso in Cdm, è previsto da ora l'Arresto obbligatorio in flagranza di reato "nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Inoltre c'è un aggravio di pene per lesioni al personale scolastico: si passa per le lesioni lievi da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 a 5 anni di reclusione. Un insegnante, un dirigente scolastico non si toccano. Un educatore che lavora per i nostri figli non si tocca". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nella conferenza stampa dopo il Cdm.L'Arresto in flagranza non si estende ai minori, ha specificato Valditara che ha ricordato come, rispetto al passato, "nel 2024 e con una tendenza che si conferma nell'anno scolastico in corso, sono soprattutto i genitori che aggrediscono docenti e dirigenti".

