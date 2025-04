Scuola stretta del Governo su condotta sospensioni e corsi sulla sessualità

Novità nel mondo scolastico: più regole, più responsabilitàIl Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di misure che cambia profondamente la vita scolastica italiana. Tra i provvedimenti più discussi c'è l'obbligo del consenso scritto dei genitori per tutte le attività extracurricolari legate all'educazione sessuale e affettiva. Nelle scuole dell'infanzia e primarie, questi temi dovranno restare confinati agli argomenti previsti dai programmi ufficiali, come la biologia, il corpo umano e la riproduzione. Scuola solo con consenso informato dei genitoriIl ministro Giuseppe Valditara ha spiegato che i genitori dovranno ricevere informazioni chiare e dettagliate sui soggetti esterni coinvolti, il materiale didattico, le finalità e le modalità delle attività proposte.

DIRETTA | Decreto Scuola, ok del governo: dagli idonei alla stretta sui diplomifici alla lotta alle droghe. Cosa è previsto - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Scuola, un provvedimento che introduce misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'articolo DIRETTA | Decreto Scuola, ok del governo: dagli idonei alla stretta sui diplomifici alla lotta alle droghe. Cosa è previsto sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Stipendi scuola: nuova contrattazione pubblica, il Governo pianifica le risorse per i rinnovi - La contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego entra in una nuova fase. Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, ha annunciato il 13 marzo un importante cambiamento: per la prima volta, il Governo ha pianificato in anticipo le risorse per i rinnovi contrattuali dei prossimi sei anni. Questa decisione segna un passo avanti fondamentale nella gestione degli stipendi […] The post Stipendi scuola: nuova contrattazione pubblica, il Governo pianifica le risorse per i rinnovi first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

