Scuola per attività didattiche su temi della sessualità obbligatorio consenso dei genitori | nuovo decreto

della Scuola: diventa obbligatorio il consenso informato dei genitori prima di offrire agli studenti attività didattiche sui temi della sessualità. Il ministro Valditara: "All'insegno della trasparenza vogliamo rafforzare l'alleanza tra Scuola e famiglia, come abbiamo fatto con la circolare sui compiti a casa". 🔗 Il governo ha varato nuove norme che riguardano il mondo: diventailinformato deiprima di offrire agli studentisui. Il ministro Valditara: "All'insegnotrasparenza vogliamo rafforzare l'alleanza trae famiglia, come abbiamo fatto con la circolare sui compiti a casa". 🔗 Fanpage.it

