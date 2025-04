Scuola ministro Valditara | Arresto in flagranza per chi picchia professori e presidi consenso dei genitori per corsi sulla sessualità

ministro Valditara ha annunciato, al termine del Consiglio dei ministri, nuove misure da introdurre nella Scuola. Il pacchetto sarà operativo dal prossimo anno scolastico Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministr 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Scuola, ministro Valditara: “Arresto in flagranza per chi picchia professori e presidi, consenso dei genitori per corsi sulla sessualità” Ilha annunciato, al termine del Consiglio dei ministri, nuove misure da introdurre nella. Il pacchetto sarà operativo dal prossimo anno scolastico Ildell’Istruzione Giuseppeha annunciato in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministr 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Valditara: «Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i prof» - Il ministro d ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività» 🔗xml2.corriere.it

La scuola anconetana accoglie il ministro Valditara: “Grazie per la sua presenza e vicinanza” - ANCONA - Aula magna gremita questo pomeriggio al liceo scientifico Galilei per la visita del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha incontrato docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. L’incontro ha offerto soprattutto ai ragazzi un’opportunità di dialogo... 🔗anconatoday.it

Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - (Adnkronos) – Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. […] 🔗periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Valditara dispone l'arresto per chi aggredisce docenti o personale della scuola, ma esclude i minori; Scuola, il ministro Valditara: Arresto in flagranza per chi picchia i docenti; Scuola, Valditara: Arresto per chi picchia prof. Consenso genitori per corsi sessualità; Meloni: «Altri 650 milioni sulla sicurezza del lavoro». Scuola, Valditara: «Arresto in flagranza per chi picchia i docenti». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scuola, Valditara: "Arresto per chi picchia i prof. Educazione sessuale? Solo con ok genitori" - Arresto e pene aumentate fino a 5 anni per chi picchia prof. o presidi; lavori sociali e "più scuola" per gli studenti che vengono sospesi; educazione sessuale a scuola solo con il consenso preventivo ... 🔗msn.com

Valditara, nuove disposizioni per la scuola: dall’arresto a chi picchia i prof al consenso per i corsi sessualità - Il ministro Valditara ha ribadito l'importanza di un'educazione al rispetto e alla consapevolezza, sottolineando che la scuola è il luogo privilegiato per promuovere tali valori e contrastare la ... 🔗tg.la7.it

Il ministro Valditara: “Per i corsi di sessualità a scuola serve il consenso dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i docenti” - Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito al termine del Consiglio dei ministri ... 🔗ilsecoloxix.it