Scuola FLC CGIL accusa Valditara | ‘Ignorati i veri problemi della scuola pubblica’

Valditara è al centro di dure critiche da parte della FLC CGIL. La segretaria generale Gianna Fracassi denuncia l’assenza di soluzioni concrete ai problemi strutturali della scuola pubblica, accusando il governo di alimentare una deriva reazionaria. Precariato e salari: le emergenze ignorate dal nuovo ddl scuola . scuola, FLC CGIL accusa Valditara: ‘Ignorati i veri problemi della scuola pubblica’ scuolalink. 🔗 Il nuovo disegno di legge promosso dal Ministro Giuseppeè al centro di dure critiche da parteFLC. La segretaria generale Gianna Fracassi denuncia l’assenza di soluzioni concrete aistrutturalipubblica,ndo il governo di alimentare una deriva reazionaria. Precariato e salari: le emergenze ignorate dal nuovo ddl, FLClink. 🔗 Scuolalink.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Precariato Scuola: è allarme per la FLC CGIL, oltre 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 - La FLC CGIL torna a sollecitare il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo trasparenza sui dati relativi al prossimo anno scolastico 2024/2025 a proposito del problema del precariato a scuola. In particolare, il sindacato sottolinea la necessità di un confronto sui numeri legati alle immissioni in ruolo e alle nomine a tempo determinato […] The post Precariato Scuola: è allarme per la FLC CGIL, oltre 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Decreto Scuola, la Flc Cgil “apre” a Valditara: “Sugli idonei concorso c’è qualche punto di avanzamento rispetto all’ormai annoso problema” - Il decreto-legge approvato dal governo potrebbe rappresentare una svolta per migliaia di docenti che, pur avendo superato tutte le prove concorsuali, attendono da anni l’immissione in ruolo. L'articolo Decreto Scuola, la Flc Cgil “apre” a Valditara: “Sugli idonei concorso c’è qualche punto di avanzamento rispetto all’ormai annoso problema” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Scuola precaria: per la FLC CGIL 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 e chiede nuovamente i numeri ufficiali al Ministro - Valditara si confronti sui numeri, scuola sempre più precaria" questo il comunicato con il quale il sindacato FLCGIL torna a chiedere al Ministro i dettagli sulle operazioni di avvio dell’anno scolastico 20924/25, con particolare riferimento a immissioni in ruolo e nomine a tempo determinato su posti comuni e sostegno” L'articolo Scuola precaria: per la FLC CGIL 195mila supplenze docenti e 53mila Ata nel 2024/25 e chiede nuovamente i numeri ufficiali al Ministro sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ai sindacati dei prof non piace la circolare Valditara contro i cumuli di compiti e verifiche: «Intrusione nella libertà di insegnamento; Scuola, boom di precari: FLC-CGIL risponde al ministro Valditara sui numeri; Manovra 2025, Flc Cgil: “Istruzione e ricerca sotto attacco, 3.794 docenti in meno nel 2025”; Scuola, Flc-Cgil: “Sotto l’albero? Arriva il trasferimento forzato per i prof”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Compiti a casa: arriva anche la protesta della Flc-Cgil che chiede a Valditara il ritiro della circolare - “Le indicazioni contenute in una nota inviata dal Ministro Valditara a tutte le scuole, avente per oggetto ‘assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa’, costituiscono una ... 🔗tecnicadellascuola.it

Corsi sostegno Indire: Flc-Cgil parla di “condono annunciato” e annuncia l’intenzione di ricorrere al TAR - Dopo la pubblicazione dei due decreti ministeriali attesi da tempo, proseguono le polemiche sull’avvio dei corsi per la specializzazioni sui posti di sostegno.Flc-Cgil parla senza mezzi termini di “co ... 🔗tecnicadellascuola.it

Il governo taglia la Scuola Pubblica, la denuncia della FLC Cgil dell’Emilia Romagna - Scopri i dettagli sui tagli alla Scuola Pubblica. Il governo taglia la Scuola Pubblica con riduzioni di posti per il 2025/2026. 🔗informazionescuola.it