Scuola Emilia-Romagna | meno 191 posti nel 2025 2026 la Cisl denuncia i tagli al personale scolastico

tagli all'organico scolastico. In Emilia-Romagna, l'anno scolastico 2025-2026 si aprirà con 191 posti comuni in meno nella Scuola statale. La riduzione riguarda tutti gli ordini di istruzione, con un impatto maggiore sulla Scuola primaria. Cisl Scuola: "tagli irragionevoli, servono investimenti" Il segretario regionale della Cisl Scuola Emilia-Romagna

Scuola, in Emilia-Romagna 191 insegnanti in meno: Parma è l'eccezione - Nel prossimo anno scolastico l'Emilia-Romagna avrà 191 insegnanti in meno. È quanto emerso dall'incontro tra i sindacati e l'Ufficio scolastico regionale sull'organico dei docenti per il 2025-2026 che si è tenuto nei giorni scorsi. Solo Parma avrà cinque insegnanti in più. "I posti per... 🔗parmatoday.it

Meno alunni ma più problemi: come la denatalità cambierà la scuola tra sezioni tagliate e classi pollaio - Le giovani generazioni sono sempre più complesse, spesso fragili e senza punti di riferimento solidi. Sono uscite dalla pandemia un po’ malmesse e il Paese aveva sperato in un cambio di rotta su scuola e sanità, i due settori più colpiti dal Covid. Ma neanche questa volta è accaduto. La legge di... 🔗forlitoday.it

Cisl: «Meno personale scolastico a causa del calo degli studenti» - A seguito dei tagli previsti dalla Legge di Bilancio, l'anno scolastico 2025/2026 si aprirà in Emilia-Romagna con un pesante saldo negativo: 191 posti comuni in meno nella scuola statale. «Ancora una ... 🔗ilpiacenza.it

Emilia-Romagna avrà 191 insegnanti in meno, Rimini ne perde 20 - Nel prossimo anno scolastico l’Emilia-Romagna avrà 191 insegnanti in meno. E’ quanto emerso dall’incontro tra i sindacati e l’Ufficio scolastico regionale sull’organico dei docenti per il 2025-2026 ch ... 🔗chiamamicitta.it

Tagli nella scuola, allarme Cisl in Emilia-Romagna: 191 posti comuni in meno. Ma cresce il sostegno - Quello che inizierà dopo l’estate si aprirà in Emilia-Romagna ... scuola secondaria di secondo grado. I posti di sostegno erano 7.841, con 433 posti per il potenziamento. Per il prossimo anno ... 🔗corriereromagna.it