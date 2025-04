Scuola arresto in flagranza per chi commette violenze contro i docenti

arresto obbligatorio in flagranza per chi commette atti di violenza contro gli insegnanti. A confermarlo Giuseppe Valditara. Il ministro dell'Istruzione e del merito, durante la conferenza stampa dopo il Cdm, precisa che l'arresto "non si estende ai minori". D’altronde, riporta i numeri, "nel 2024 e con una tendenza che si conferma nell'anno scolastico in corso, sono soprattutto i genitori che aggrediscono docenti e dirigenti". Ecco dunque che "si modifica l'articolo 380 del Codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Si modifica anche l'articolo 583 Quater del Codice Penale, prevedendo un aggravamento delle pene per lesioni al personale scolastico e in particolare. 🔗 Liberoquotidiano.it - Scuola, arresto in flagranza per chi commette violenze contro i docenti Via libera del Consiglio dei Ministri all'obbligatorio inper chiatti di violenzagli insegnanti. A confermarlo Giuseppe Valditara. Il ministro dell'Istruzione e del merito, durante la conferenza stampa dopo il Cdm, precisa che l'"non si estende ai minori". D’altronde, riporta i numeri, "nel 2024 e con una tendenza che si conferma nell'anno scolastico in corso, sono soprattutto i genitori che aggredisconoe dirigenti". Ecco dunque che "si modifica l'articolo 380 del Codice di procedura penale, prevedendo l'obbligatorio indi reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico die dirigenti scolastici. Si modifica anche l'articolo 583 Quater del Codice Penale, prevedendo un aggravamento delle pene per lesioni al personale scolastico e in particolare. 🔗 Liberoquotidiano.it

