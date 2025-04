Scuola arresto in flagranza per aggressioni ai prof

arresto obbligatorio in flagranza di reato per chi provoca lesioni personali a docenti e dirigenti scolastici. Servizio di Caterina Dall’Olio. Scuola, arresto in flagranza per aggressioni ai prof TG2000. 🔗 Tv2000.it - Scuola, arresto in flagranza per aggressioni ai prof Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che prevede l’obbligatorio indi reato per chi provoca lesioni personali a docenti e dirigenti scolastici. Servizio di Caterina Dall’Olio.inperaiTG2000. 🔗 Tv2000.it

Scuola, educazione sessuale solo con l’ok dei genitori. Arresto in flagranza per aggressioni ai prof - Il Cdm ha approvato i disegni di legge proposti dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Alla materna e alle elementari si potrà fare solo biologia 🔗repubblica.it

Valditara: «Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i prof» - Il ministro d ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività» 🔗xml2.corriere.it

Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - (Adnkronos) – Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. […] 🔗periodicodaily.com

Arresto in flagranza e pene più alte per le aggressioni a presidi e docenti - Scuola grande protagonista del consiglio dei ministri di mercoledì 30 aprile. Con ben quattro provvedimenti targati Giuseppe Valditara: due Dpr su condotta e valutazione degli studenti, che hanno otte ... 🔗ilsole24ore.com

Scuola, Valditara: “Arresto in flagranza per chi picchia i docenti” - Novità sulle aggressioni nel mondo della scuola. Secondo quanto deciso in Cdm, è previsto da ora l’arresto obbligatorio in flagranza di reato “nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e ... 🔗msn.com

Scuola, Valditara: arresto in flagranza per lesioni docenti e presidi - Roma, 30 apr. (askanews) – “Si modifica l’articolo 380 del Codice di procedura penale, prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e ... 🔗askanews.it