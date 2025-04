Scuola arresto immediato e pene più severe in caso di aggressione ai docenti E polemiche sull’educazione sessuale solo col sì dei genitori

sessuale solo con il consenso dei genitori. Inasprimento delle pene, con arresto in flagranza, nei casi di aggressioni a personale docente e dirigenti scolastici. Bocciatura a giugno con 5 in condotta ed esame a settembre col 6. Sospensioni da "scontare" a Scuola o, se superiori ai 3 giorni, con lavori socialmente utili. Sono le novità annunciate ieri dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, approvate dal Consiglio dei ministri.arresto in flagranza e pene più pesantiLa più rilevante riguarda l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici (che però non si estende ai minori) e l'aggravio delle pene per lesioni lievi al personale scolastico, che passa dai 6 mesi a 3 anni attuali ai 2 a 5 anni di reclusione.

Valditara: arresto immediato per chi aggredisce docenti e presidi, pene più severe e nuove regole sulla condotta - Pugno duro contro le violenze a scuola Arresto obbligatorio in flagranza di reato per chi aggredisce docenti o dirigenti scolastici: è questa una delle misure annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, al termine del Consiglio dei Ministri. La norma non si applica ai minori, ma rappresenta comunque un segnale forte per contrastare un fenomeno in crescita. Pene più severe per le aggressioni agli insegnanti Il provvedimento prevede anche un inasprimento delle pene per le lesioni personali contro il personale scolastico. 🔗dayitalianews.com

Scuola, stretta sulle aggressioni ai docenti: verso l’arresto immediato per i violenti - Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia una nuova stretta contro le aggressioni agli insegnanti. Dopo l’introduzione di sanzioni pecuniarie per chi colpisce il personale scolastico, il governo lavora a una norma che prevede l’arresto immediato per chi aggredisce docenti e dirigenti scolastici. Norme più dure per proteggere gli insegnanti Durante un intervento a RTL 102.5, […] The post Scuola, stretta sulle aggressioni ai docenti: verso l’arresto immediato per i violenti first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Scuola, stretta sulle aggressioni ai docenti: verso l’arresto immediato per i violenti, le dichiarazioni di Valditara - Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia una nuova stretta contro le aggressioni agli insegnanti. Dopo l’introduzione di sanzioni pecuniarie per chi colpisce il personale scolastico, il governo lavora a una norma che prevede l’arresto immediato per chi aggredisce docenti e dirigenti scolastici. Norme più dure per proteggere gli insegnanti Durante un intervento a RTL 102.5, […] The post Scuola, stretta sulle aggressioni ai docenti: verso l’arresto immediato per i violenti, le dichiarazioni di Valditara first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Scuola, arresto immediato e pene più severe in caso di aggressione ai docenti. E polemiche sull’educazione sessuale solo col “sì” dei genitori - Scuola, arriva la stretta: il Cdm approva le proposte sulle aggressioni ai docenti e l'educazione sessuale. Il Pd: "L'ennesimo spot". 🔗lanotiziagiornale.it

Scuola, arresto in flagranza per chi aggredisce un docente - Pene aumentate da 2 a 5 anni di reclusione per lesioni lievi. Cosa prevedono i ddl approvati dal Consiglio dei ministri ... 🔗italiaoggi.it

Studente aggredisce due professori. "Arresto immediato per chi picchia" - Due professori sono stati aggrediti da un allievo in una scuola superiore di Torino. Secondo quanto si apprende, durante l’intervallo, uno studente di una classe seconda dell’istituto “Romolo Zerboni” ... 🔗lospiffero.com