Scrivere a mano Il viaggio di carta con il calligrafo

Il sapere che nasce dalla bottega. Ovvero, l'artigianato che diventa arte. Gradara e il suo castello, grazie a oltre 1milione e 600mila euro di fondi Pnrr, apre le porte a un progetto di rigenerazione culturale che consentirà ai visitatori di rivivere la storia, attraverso un'attenta ristrutturazione dei luoghi e il recupero di antiche arti. Fa parte di questo percorso l'inaugurazione dello Scriptorium, negli spazi al piano terra della Torre d'accesso ai camminamenti: qui, da qualche giorno il calligrafo Stefano Gelao accompagna i visitatori alla scoperta delle migliori mani che hanno vergato miniature apprezzate a livello internazionale e alla conoscenza di antiche tecniche legate alla produzione libraria come la legatoria storica. Entrare nello Scriptorium è come intraprendere un viaggio all'indietro nei secoli, ma è anche un'esperienza che restituisce agli antichi saperi una forte componente di attualità.

Cangini: “Scrivere a mano e leggere su carta rappresentano la cura più efficace contro i danni dell’abuso tecnologico tra i giovani” - "Scrivere a mano e leggere su carta rappresentano la cura più efficace contro i danni dell'abuso tecnologico tra i giovani". È quanto ha dichiarato Andrea Cangini, Direttore dell'Osservatorio Carta Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, presentando in Senato il corso pilota "Leggere per crescere: un libro contro il deterioramento digitale". L'articolo Cangini: “Scrivere a mano e leggere su carta rappresentano la cura più efficace contro i danni dell’abuso tecnologico tra i giovani” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

«Lasciati portare lontano». In viaggio insieme sui sentieri di carta della «Fiera dei Librai» - Dal 19 aprile al 4 maggio torna in città l’attesa manifestazione con oltre 120 appuntamenti ad ingresso libero, tra dialoghi, incontri con gli autori, letture teatrali, performance, musica, live podcast e laboratori 🔗ecodibergamo.it

Boom a Salerno per Carta Affari: oltre 3000 tessere prenotate per il nuovo mondo di vantaggi e risparmi a portata di mano - Salerno, 10 marzo 2025 – Una carta che apre le porte del risparmio e delle opportunità: un nuovo strumento di vantaggi esclusivi arriva sul mercato a Salerno. È Carta Affari, la tessera che offre l’accesso a un mondo di omaggi, sconti e promozioni su numerosi settori. Già oltre 3000 salernitani hanno scelto di aderire all’iniziativa, approfittando di una lunga serie di omaggi immediati e opportunità esclusive. 🔗zon.it

