Scritte in via Petroni l’esposto | Individuate gli imbrattatori

Scritte realizzate il 25 aprile in via Petroni. L’ha presentata Giuseppe Sisti, in qualità di presidente dell’associazione ‘Via Petroni e dintorni’. In particolare, come si legge nella denuncia, alla quale sono allegati anche diverse fotografie e un video, gli imbrattatori si sarebbero staccati dalla testa del corteo che arrivava da piazza Verdi, "improvvisamente e a più riprese". Gli autori delle Scritte erano "quasi tutti vestiti di nero e mascherati" con cappellini e bandane. Indossavano tutti felpe con scritto ‘Vogliamo tutto’ e "hanno incominciato a imbrattare muri, serrande e portoni circostanti. A quanto ci è dato sapere sono stati imbrattati anche numerosi edifici pubblici e altri di interesse storico-artistico e architettonico – prosegue la denuncia –. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Scritte in via Petroni, l’esposto: "Individuate gli imbrattatori" Una denuncia, presentata ai carabinieri della stazione Indipendenza, per chiedere di individuare gli autori dellerealizzate il 25 aprile in via. L’ha presentata Giuseppe Sisti, in qualità di presidente dell’associazione ‘Viae dintorni’. In particolare, come si legge nella denuncia, alla quale sono allegati anche diverse fotografie e un video, glisi sarebbero staccati dalla testa del corteo che arrivava da piazza Verdi, "improvvisamente e a più riprese". Gli autori delleerano "quasi tutti vestiti di nero e mascherati" con cappellini e bandane. Indossavano tutti felpe con scritto ‘Vogliamo tutto’ e "hanno incominciato a imbrattare muri, serrande e portoni circostanti. A quanto ci è dato sapere sono stati imbrattati anche numerosi edifici pubblici e altri di interesse storico-artistico e architettonico – prosegue la denuncia –. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Scritte per il 25 aprile. Il Comune denuncia: "Prima una mappatura. Poi ripuliremo i muri" - "Rammarico". È la parola che riecheggia nei corridoi di Palazzo d’Accursio guardando alla città completamente imbrattata dopo il 25 aprile. Atti vandalici per cui il Comune sporgerà denuncia, chiedendo anche i danni ai diretti responsabili, e su cui "si sta completando la mappatura" prima di procedere alla pulizia nei prossimi giorni. "Free Palestine", "Acab", "No al riarmo", "Giustizia per Ramy" e altre ingiurie contro il ministro Valditara: sono alcune delle scritte con spray rossi e neri (oltre all’utilizzo della tecnica dello stencil) comparse in centro, tra via Mascarella, piazza ... 🔗ilrestodelcarlino.it

