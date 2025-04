Scritte fasciste a Ostia Falconi | Atto vile e premeditato

Ostia, 30 aprile 2025 – Scritte inneggianti il fascismo e contro la Resistenza sono comparse lungo il percorso della manifestazione studentesca antifascita in diverse zone di Ostia. A darne notizia è il presidente del 10 municipio Mario Falconi che ha affermato come siano “comparse in maniera premeditata”Falconi, esprime la più ferma condanna dell’accaduto: “Questi atti vili e incivili rappresentano un’offesa alla memoria dei tanti uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese. In un momento storico in cui la libertà e la pace sono messe in serio pericolo da derive autoritarie in diverse parti del mondo, è nostro dovere ribadire con forza i valori dell’antifascismo e della Resistenza.Il Municipio X è e resterà sempre un territorio antifascista, impegnato nella difesa dei principi costituzionali – ha aggiunto Falconi – e nella promozione della memoria storica. 🔗 , 30 aprile 2025 –inneggianti il fascismo e contro la Resistenza sono comparse lungo il percorso della manifestazione studentesca antifascita in diverse zone di. A darne notizia è il presidente del 10 municipio Marioche ha affermato come siano “comparse in maniera premeditata”, esprime la più ferma condanna dell’accaduto: “Questi atti vili e incivili rappresentano un’offesa alla memoria dei tanti uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese. In un momento storico in cui la libertà e la pace sono messe in serio pericolo da derive autoritarie in diverse parti del mondo, è nostro dovere ribadire con forza i valori dell’antifascismo e della Resistenza.Il Municipio X è e resterà sempre un territorio antifascista, impegnato nella difesa dei principi costituzionali – ha aggiunto– e nella promozione della memoria storica. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

