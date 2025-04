Scozia William e Kate celebrano l' anniversario tra le meraviglie dell' isola di Mull

William e Kate sono tornati sull'isola di Mull, in Scozia, per un viaggio di due giorni in occasione del loro 14esimo anniversario di matrimonio. La coppia ha fatto tappa a Tobermory, annunciando il finanziamento di due centri comunitari, e ha incontrato artigiani, agricoltori e residenti. Kate ha sfoggiato un look casual elegante, mentre William indossava un blazer grigio. Sposati dal 2011, i due si sono conosciuti all'università di St Andrews. William ha un legame con l'isola, parte delle terre del titolo scozzese "Lord of the Isles", oggi suo come duca di Rothesay. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Scozia, William e Kate celebrano l'anniversario tra le meraviglie dell'isola di Mull sono tornati sull'di, in, per un viaggio di due giorni in occasione del loro 14esimodi matrimonio. La coppia ha fatto tappa a Tobermory, annunciando il finanziamento di due centri comunitari, e ha incontrato artigiani, agricoltori e residenti.ha sfoggiato un look casual elegante, mentreindossava un blazer grigio. Sposati dal 2011, i due si sono conosciuti all'università di St Andrews.ha un legame con l', partee terre del titolo scozzese "Lord of the Isles", oggi suo come duca di Rothesay. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Kate e William in Scozia per festeggiare i 14 anni di matrimonio - Tobermory (Scozia), 30 apr. (askanews) - Immagini dalla Scozia dove il Principe di Galles William e sua moglie Catherine hanno festeggiato il loro 14esimo anniversario di matrimonio - il 29 aprile - tornando nella regione dove la loro storia d'amore è iniziata quando erano studenti all'Università di St Andrews, a Nord-Est di Edimburgo, 20 anni fa. La coppia ha programmato due giorni sull'Isola di Mull nelle Ebridi Interne (Scozia Occidentale); è il loro viaggio ufficiale più lontano da quando è stato annunciato il cancro di Kate a marzo 2024. 🔗quotidiano.net

William e Kate, fuga d’amore in Scozia: il viaggio per l’anniversario di matrimonio - (Adnkronos) – William e Kate festeggiano 14 anni di matrimonio. "È meraviglioso essere di nuovo sull'isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, W & C". Con questo messaggio e con molte foto, il principe e la principessa del Galles hanno condiviso su Instagram i momenti che hanno vissuto insieme sull'isola al largo […] 🔗periodicodaily.com

Kate Middleton ricompare dopo settimane in Scozia e fa arrossire William - Kate Middleton finalmente è ricomparsa in pubblico dopo oltre un mese di assenza. La Principessa del Galles è in visita sull’isola di Mull assieme a William e lo fa arrossire con uno speciale omaggio nel giorno del loro 14esimo anniversario di nozze. Kate Middleton torna trionfalmente in pubblico Kate Middleton è dunque tornata ufficialmente al lavoro, dopo oltre un mese di vacanza. L’ultima volta che l’abbiamo vista a un evento ufficiale risale allo scorso 17 marzo, in occasione di San Patrizio. 🔗dilei.it

