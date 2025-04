Scozia la visita di William e Kate sull’isola di Mull

William e Kate, nel corso del loro tour in Scozia, hanno visitato mercoledì la foresta comunitaria di Ardura sull'isola di Mull, per conoscere i metodi di conservazione della natura locale. Durante la loro visita i due si sono uniti ad Ardura Acorns, un gruppo di apprendimento all'aperto per bambini da 0 a 5 anni e i loro accompagnatori, dove le attività includono percorsi naturalistici, costruzione di tane, monitoraggio degli animali. Il sito si concentra sulla rinaturalizzazione, sul ripristino dell'habitat e sull'educazione all'aria aperta. Il Principe e la Principessa del Galles, conosciuti in Scozia come Duca e Duchessa di Rothesay, hanno poi incontrato gli operatori del servizio pubblico di traghetti e i residenti locali prima di salire sul traghetto per l'Isola di Iona.

