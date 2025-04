Scoperto un pianeta composto solo da acqua e ghiaccio | cosa sappiamo di Kepler-10c

pianeta Kepler-10c: perché potrebbe trattarsi di una scoperta senza precedenti. Un gruppo di studiosi guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) è riuscito a determinare massa e densità dell'eso-10c: perché potrebbe trattarsi di una scoperta senza precedenti.

Scoperto un pianeta composto solo da acqua e ghiaccio: cosa sappiamo di Kepler-10c - Un gruppo di studiosi guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) è riuscito a determinare massa e densità dell'esopianeta Kepler-10c: perché ... 🔗fanpage.it

Pianeta di acqua svelato dai cieli delle Canarie - Un team guidato dall’Inaf ha misurato con grande precisione la massa del pianeta Kepler-10c, definendolo come un possibile mondo in gran parte composto da ghiaccio di acqua. Lo studio, pubblicato oggi ... 🔗media.inaf.it

Kepler-10 c: Un pianeta di acqua svelato dai cieli delle Canarie - Un team guidato dall’INAF ha misurato con grande precisione la massa del pianeta Kepler-10c, definendolo come un possibile mondo in gran parte composto da ghiaccio di acqua. Lo studio, pubblicato oggi ... 🔗lescienze.it