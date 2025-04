Scoperto un meccanismo chiave che fa evolvere la leucemia cronica in sindrome di Richter

meccanismo fondamentale nella trasformazione della leucemia linfatica cronica in un linfoma particolarmente aggressivo e resistente alle terapie convenzionali denominato sindrome di Richter.Lo studio è stato condotto dal professor Paolo Sportoletti e dal gruppo di ricercatrici e ricercatori che lavorano per la sezione di Ematologia del dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia. La ricerca ha beneficiato del finanziamento della Fondazione Airc e si è svolta in collaborazione con il gruppo guidato dal professor Paolo Prospero Ghia dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano.Il meccanismo individuato – spiega l'ateneo perugino in una sua nota – consiste nella perdita del gene Bcor, che attiva la proteina Notch1, la quale a sua volta causa la trasformazione della leucemia cronica in sindrome di Richter.

