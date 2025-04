Scoperta la casa degli orrori dove tre bambini vivevano rinchiusi tra spazzatura e sporcizia

Scoperta in Spagna una "casa degli orrori", dove un uomo e una donna tenevano rinchiusi i propri figli minorenni tra spazzatura e sporcizia. È successo a Oviedo, città delle Asturie. La coppia è finita in carcere con le accuse di violenza domestica, maltrattamento psicologico e abbandono di. 🔗 Today.it - Scoperta la "casa degli orrori", dove tre bambini vivevano rinchiusi tra spazzatura e sporcizia in Spagna una "",un uomo e una donna tenevanoi propri figli minorenni tra. È successo a Oviedo, città delle Asturie. La coppia è finita in carcere con le accuse di violenza domestica, maltrattamento psicologico e abbandono di. 🔗 Today.it

Scoperta "casa degli orrori": figli chiusi in casa tra spazzatura e sporcizia per tre anni e mezzo: arrestati i genitori - I media locali parlano già di una "casa degli orrori": è la vicenda emersa nelle ultime a Oviedo, città delle Asturie (Spagna), dove un giudice oggi ha convalidato l’arresto di un uomo e una donna, accusati di aver tenuto chiusi in casa per tre anni e mezzo, in condizioni di insalubrità, i propri tre figli minorenni (due gemelli di otto anni e il loro fratello maggiore, di 10 anni). I reati contestati,. 🔗feedpress.me

Fuori dal carcere tutti e tre gli Oss della casa di riposo degli orrori | VIDEO - Maltrattamenti sugli anziani fella casa di riposo Villa Daniela a Latera, scarcerati anche gli operatori sociosanitari Marinela Ciasar e Mirko Tosi. La decisione del tribunale del Riesame è arrivata intorno alle 15 di oggi, 13 febbraio, dopo la precedente scarcerazione di Carmine Battiloro... 🔗viterbotoday.it

Bambini segregati in casa per tre anni: scoperta shock in Spagna, genitori arrestati. I minori non hanno mai frequentato la scuola - Una drammatica vicenda di isolamento familiare è emersa a Oviedo, in Spagna, dove tre bambini - due gemelli di otto anni e il loro fratello di dieci - sono stati tenuti segregati in casa per oltre tre anni. L'articolo Bambini segregati in casa per tre anni: scoperta shock in Spagna, genitori arrestati. I minori non hanno mai frequentato la scuola sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Spagna, scoperta casa degli orrori: bimbi segregati per oltre tre anni. «Arrestati i genitori, ordinavano sempre cibo online» - In Spagna un uomo e una donna sono stati arrestati con l’accusa di aver tenuto chiusi in casa per tre anni e mezzo, in condizioni di insalubrità, i propri tre figli minorenni: ... 🔗msn.com

Scoperta "casa degli orrori": figli chiusi in casa tra spazzatura e sporcizia per tre anni e mezzo: arrestati i genitori - Una vicina aveva denunciato ai servizi sociali il sospetto che in quella villetta stesse succedendo qualcosa di strano: i bambini non uscivano mai di casa e non andavano mai a scuola ... 🔗msn.com

Tre bambini reclusi dal 2021: scoperta in Spagna la casa degli orrori - Arrestata a Oviedo una coppia di cittadini tedeschi: vivevano isolati nel degrado, senza scuola né contatti con l’esterno ... 🔗dire.it