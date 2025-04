Scoperta casa degli orrori | figli chiusi in casa tra spazzatura e sporcizia per tre anni e mezzo | arrestati i genitori

I media locali parlano già di una "casa degli orrori": è la vicenda emersa nelle ultime a Oviedo, città delle Asturie (Spagna), dove un giudice oggi ha convalidato l'arresto di un uomo e una donna, accusati di aver tenuto chiusi in casa per tre anni e mezzo, in condizioni di insalubrità, i propri tre figli minorenni (due gemelli di otto anni e il loro fratello maggiore, di 10 anni).

Spagna, durante blackout scoperta casa dell’orrore: figli rinchiusi in mezzo ai rifiuti dal 2021 - La polizia in Spagna ha liberato i tre figli di una coppia tedesca che erano rimasti chiusi in casa per quasi quattro anni a causa dell’inizio della pandemia di coronavirus. I genitori sono stati arrestati a Oviedo, nel nord della Spagna, e i bambini sono stati affidati a una famiglia ospitante, ha confermato una portavoce della polizia. L’ufficiale di polizia Francisco Javier Lozano ha parlato di una “casa dell’orrore”, come ha riportato il quotidiano La Nueva Espana. 🔗lapresse.it

Spagna, scoperta casa degli orrori: bimbi segregati per oltre tre anni. «Arrestati i genitori, ordinavano sempre cibo online» - In Spagna un uomo e una donna sono stati arrestati con l’accusa di aver tenuto chiusi in casa per tre anni e mezzo, in condizioni di insalubrità, i propri tre figli minorenni: ... 🔗msn.com

Scoperta "casa degli orrori": figli chiusi in casa tra spazzatura e sporcizia per tre anni e mezzo: arrestati i genitori - Una vicina aveva denunciato ai servizi sociali il sospetto che in quella villetta stesse succedendo qualcosa di strano: i bambini non uscivano mai di casa e non andavano mai a scuola ... 🔗msn.com

Tre bambini reclusi dal 2021: scoperta in Spagna la casa degli orrori - Arrestata a Oviedo una coppia di cittadini tedeschi: vivevano isolati nel degrado, senza scuola né contatti con l’esterno ... 🔗dire.it