auto sulla strada statale 16, il bilancio è di un ferito. È accaduto poco dopo le 11 di questa mattina (mercoledì 30 aprile 2025) sulla strada che da Brindisi conduce a San Vito Dei Normanni, in agro del capoluogo adriatico. Sul posto la polizia locale, i vigili del. 🔗 Brindisireport.it - Scontro tra due auto sulla strada statale: bilancio di un ferito BRINDISI - Incidente tra due16, ilè di un. È accaduto poco dopo le 11 di questa mattina (mercoledì 30 aprile 2025)che da Brindisi conduce a San Vito Dei Normanni, in agro del capoluogo adriatico. Sul posto la polizia locale, i vigili del. 🔗 Brindisireport.it

