Scontro tra due auto in strada Vallelunga una si ribalta su un fianco FOTO

stradale si è verificato in strada Vallelunga a Pescara intorno alle ore 16 di mercoledì 30 aprile.A scontrarsi lateralmente, a causa della carreggiata troppo stretta, sono state una Fiat Punto guidata da un ragazzo e una Fiat 500L al volante della quale c'era un uomo.Il. 🔗 Ilpescara.it - Scontro tra due auto in strada Vallelunga, una si ribalta su un fianco [FOTO] Un incidentele si è verificato ina Pescara intorno alle ore 16 di mercoledì 30 aprile.A scontrarsi lateralmente, a causa della carreggiata troppo stretta, sono state una Fiat Punto guidata da un ragazzo e una Fiat 500L al volante della quale c'era un uomo.Il. 🔗 Ilpescara.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Castelfranco, scontro fra due auto: una si ribalta sulla strada - Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 29 marzo, nel Comune di Castelfranco di Sotto. Poco prima delle ore 19, in via di Poggio Adorno, due auto si sono scontrate, con una di esse che è finita ribaltata sulla sede stradale. Dinamica e cause sono da accertare. Due... 🔗pisatoday.it

Incidente a Torino Pozzo Strada: scontro tra due auto, una abbatte un palo della luce - Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 marzo 2025, all'incrocio tra via Chambery e via Bevilacqua a Torino. Si è trattato dello scontro tra due auto, un taxi Kia e una Toyota. Quest'ultima è uscita di carreggiata andando a schiantarsi contro un palo della luce, che è... 🔗torinotoday.it

Scontro tra due auto, una finisce fuori strada: due feriti - Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto alle 10.40 circa di oggi, giovedi? 20 febbraio, in Via Comarotta a Quinto di Treviso. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, sono state due auto, di cui una finita rovesciata su una fiancata e una... 🔗trevisotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Scontro tra due auto in strada Vallelunga, una si ribalta su un fianco [FOTO]; Scontro tra due auto sulla strada statale: bilancio di un ferito; Incidente sull’Autostrada A1 nel Lodigiano, scontro tra due auto: 7 feriti e code verso Milano; Auto si schianta contro un cantiere in autostrada, due morti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rovigo, scontro tra due mezzi pesanti lungo la A13: un morto - I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere l'autista di un furgone, adibito al trasporto carni, rimasto schiacciato sotto un'autocisterna che trasportava liquidi alimentari ... 🔗rainews.it

Incidente sull’Autostrada A1 nel Lodigiano, scontro tra due auto: 7 feriti e code verso Milano - Nella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A1 e precisamente nel territorio che si trova tra Lodi e Casalpusterlengo. Sul posto sono intervenuti ... 🔗fanpage.it

Scontro tra due mezzi pesanti, un conducente rimane schiacciato: estratto dalle lamiere senza vita - COSTA DI ROVIGO (ROVIGO) – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 30 aprile, sull’autostrada A13, all’altezza di Costa di Rovigo, dove si è verificato uno scontro drammatico tra due me ... 🔗nordest24.it