Scontro tra bici e furgone a Felegara | ciclista ferito

Felegara di Medesano. Per cause in corso di accertamento una bicicletta si è scontrata con un furgone in via Lino Marchi, verso le ore 16.L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i volontari della. 🔗 Parmatoday.it - Scontro tra bici e furgone a Felegara: ciclista ferito Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile adi Medesano. Per cause in corso di accertamento unacletta si è scontrata con unin via Lino Marchi, verso le ore 16.L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i volontari della. 🔗 Parmatoday.it

