Scontro mortale sull’A4 tra Latisana e Portogruaro | due vittime

Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. A essere coinvolti nello Scontro sono stati un'auto e due mezzi addetti alla manutenzione stradale, uno appartenente alla società Autostrade Alto Adriatico e l'altro a una ditta esterna.Nel punto dell'impatto, al chilometro 452, poco prima dello svincolo di Portogruaro, era stato installato un cantiere provvisorio sulla corsia veloce (la corsia tre) per interventi sulle barriere centrali dell'autostrada. Il cantiere era correttamente segnalato con coni e cartellonistica a un chilometro di distanza per chi proveniva da Trieste.La dinamica: l'auto travolge i coni e finisce contro i mezzi fermiSecondo una prima ricostruzione dei fatti, il veicolo leggero avrebbe superato il tratto di cantiere abbattendo i coni di delimitazione, per poi impattare più volte contro la barriera centrale.

