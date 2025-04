Scontro in Cdm sul terzo mandato Lollobrigida a Calderoli | No a regole diverse tra Regioni

terzo mandato, che non era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, è stata al centro di un'accesa discussione nel corso del Cdm. Lo riporta Repubblica. Da una parte Roberto Calderoli, ministro leghista per gli Affari regionali, secondo cui le disposizioni della Corte Costituzionale relative al limite dei mandati per i governatori non dovrebbero essere per le Regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia-Giulia di Massimiliano Fedriga, anche lui del Carroccio. Dall'altra la forzista Maria Elisabetta Casellati, ministra per le Riforme istituzionali, e Francesco Lollobrigida, titolare dell'Agricoltura ed esponente di Fratelli d'Italia, che hanno fatto muro. «Non parlerei di Scontro, ma abbiamo posto la questione, che resta aperta», ha detto poi Lollobrigida all'Adnkronos.

