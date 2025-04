Scontro con un’auto sulla Porrettana centauro ferito

sulla Porrettana all'altezza di Lama di Reno. Stando alle prime informazioni a scontrarsi sono state un'automobile e una motocicletta.L'automobile stava procedendo in direzione di Lama e stava per girare in una via laterale quando una moto, condotta da un uomo sulla cinquantina, forse non rendendosi conto della vettura che stava svoltando, ha impattato con violenza sulla fiancata della macchina. Il motociclista è caduto sull'asfalto a diversi metri dal punto di impatto, ma è rimasto sempre cosciente. Illeso, ma sotto choc l'uomo al volante della macchina. I tanti altri automobilisti in zona hanno avvisato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con vari mezzi: ambulanza, automedica e anche l'elisoccorso.

