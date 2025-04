Scontro con Ibrahimovic | Ci siamo menati in maniera imbarazzante

Ibrahimovic? Meglio farselo amico, anche se poi la persona sarebbe più amabile del personaggio. Un personaggio senz'altro unico nel suo genere. Lo svedese non unisce, ma divide, e ha un ego smisurato che mal si concilia con il ruolo che ricopre da un anno e mezzo.Scontro con Ibrahimovic: "Ci siamo menati in maniera imbarazzante" (LaPresse) – Calciomercato.itUn ruolo, quello di Senior Advisor di Red Bird, ancora non del tutto chiaro. In primis ai tifosi del Milan, che da lui si aspettavano un maggiore apporto e supporto, e meno dichiarazioni del tipo qui comando io.Ma andiamo ai fatti, al fatto nuovo che poi è un retroscena che riguarda Ibrahimovic calciatore.

Milan, Zlatan Ibrahimovic: siamo delusi e arrabbiati, è mancata la maturità. Theo? non è un attore… Le parole - Dopo l’elimiazione del Milan dalla Champions League, Zlatan Ibrahimovic nel post partita ha espresso tutta la sua delusione, ha assolto Theo. Il Milan è fuori dalla Champions League, contro il Feyenoord a San Siro finisce 1 a 1. Rossoneri che pagano carissima la follia di Theo Hernandez che ha lasciato la squadra in dieci per un doppio giallo. Rossoneri che compromettono anche il ranking e la quinta squadra in Champions League per la Serie A. 🔗dailymilan.it

Scontro Bolloli-Gratteri: “Senza separazione carriere siamo come la Turchia e la Bulgaria”. “L’Europa non chiede quello che dice lei”. Su La7 - Scontro incandescente a Otto e mezzo (La7) tra la giornalista di Libero, Brunella Bolloli, e il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sulla separazione delle carriere e sulla riforma Nordio. Secondo Bolloli, le carriere separate serve a “mettere l’Italia sullo stesso piano di altri paesi europei”. “Nella situazione attuale – afferma la firma di Libero – senza la separazione delle carriere siamo un po’ come la Turchia di Erdogan e la Bulgaria, paesi da non prendere proprio a modello. 🔗ilfattoquotidiano.it

Maggioranza inquieta: Tajani e lo scontro con la Lega: “Noi non siamo quaquaraquà” - Roma, 24 marzo 2025 – È guerra aperta, ormai, tra Lega e Forza Italia sulla politica estera del governo. Ieri, il Carroccio, per voce di Claudio Durigon, ha continuato a cannoneggiare il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e nonostante la presa di posizione del capo della Farnesina contro l’altro vicepremier Matteo Salvini, il fuoco di fila non si ferma. Il che fa parlare le opposizioni d vera e propria “sfiducia” nei confronti di Tajani: “Il governo non sta in piedi”, dicono Pd e Avs. 🔗quotidiano.net

Ibrahimovic: “Siamo arrabbiati con noi stessi, non ci sono scuse…” - Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra il Milan e il Feyenoord. "Siamo delusi e arrabbiati. Penso che è mancata maturità: vinci 1-0 e continui a ... 🔗msn.com

Boban contro Ibrahimovic dopo Feyenoord: "Hai smantellato il Milan dello scudetto" - Scontro Ibrahimovic-Boban dopo Milan-Feyenoord ... il campionato", ha detto Ibra dopo il deludente 1-1 di San Siro, "siamo riusciti a trionfare in Supercoppa, manca ancora la Coppa Italia. 🔗msn.com