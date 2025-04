Sconto del 50% sulla Tari per le famiglie con disabili | aperto il bando

aperto il bando per la concessione di un contributo destinato alla riduzione della Tariffa Tari 2025 per le utenze domestiche che ospitano persone con disabilità.Il bando prevede uno Sconto del 50% sulla Tariffa Tari 2025, riservato ai nuclei familiari che includono persone diversamente abili.

