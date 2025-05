Scomparso turista straniero sui monti del Lago di Como | ricerche a tappeto

turista olandese di 30 anni risulta disperso da ieri, martedì 29 aprile, nella zona di Livo, nell'Alto Lago di Como. Le ricerche sono in corso con un massiccio impiego di uomini e mezzi. Il giovane era uscito per una passeggiata e da allora non si hanno più sue notizie.A dare l'allarme è.

Scomparso turista straniero sui monti del Lago di Como: ricerche a tappeto - Un turista olandese di 30 anni risulta disperso da ieri, martedì 29 aprile, nella zona di Livo, nell'Alto Lago di Como. Le ricerche sono in corso con un massiccio impiego di uomini e mezzi. Il giovane era uscito per una passeggiata e da allora non si hanno più sue notizie. A dare l'allarme è...

