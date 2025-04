Scomparso Marco Mori 46 anni | ricerche in corso a Santa Barbara La famiglia lancia un appello

ricerche di Marco Mori, 46 anni, Scomparso nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile. L’uomo è stato visto per l’ultima volta intorno alle ore 19, dopo aver parcheggiato la propria auto nei pressi della centrale di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia, e allontanandosi a piedi, da solo.La macchina dei soccorsi è stata attivata immediatamente e vede impegnate numerose forze in campo: la Prefettura ha coordinato l’intervento con il coinvolgimento del gruppo Maxi Emergenze del 118 dell’Asl Toscana sud est, dei volontari delle Misericordie del Valdarno e delle forze dell’ordine. Il presidio sanitario è assicurato da un’ambulanza sul posto e tre operatori del 118 dedicati, con monitoraggio costante dei presidi ospedalieri della zona.Il posto di comando avanzato è stato allestito nella zona industriale di Santa Barbara, ed è operativo 24 ore su 24 per supportare le attività di ricerca. 🔗 Lortica.it - Scomparso Marco Mori, 46 anni: ricerche in corso a Santa Barbara. La famiglia lancia un appello Continuano senza sosta ledi, 46nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile. L’uomo è stato visto per l’ultima volta intorno alle ore 19, dopo aver parcheggiato la propria auto nei pressi della centrale di, nel comune di Cavriglia, e allontanandosi a piedi, da solo.La macchina dei soccorsi è stata attivata immediatamente e vede impegnate numerose forze in campo: la Prefettura ha coordinato l’intervento con il coinvolgimento del gruppo Maxi Emergenze del 118 dell’Asl Toscana sud est, dei volontari delle Misericordie del Valdarno e delle forze dell’ordine. Il presidio sanitario è assicurato da un’ambulanza sul posto e tre operatori del 118 dedicati, con monitoraggio costante dei presidi ospedalieri della zona.Il posto di comando avanzato è stato allestito nella zona industriale di, ed è operativo 24 ore su 24 per supportare le attività di ricerca. 🔗 Lortica.it

