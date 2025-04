Scomparsa di Gina Monaco cosa sappiamo sulla donna di Ceglie Messapica

Monaco, detta Gina, non si hanno più notizie da domenica 6 aprile. La 60enne è Scomparsa da Ceglie Messapica. Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso la donna per l'ultima volta, prima che sparisse nel nulla. La famiglia: "Abbiamo il cuore distrutto". 🔗 Di Maria Luigia, detta, non si hanno più notizie da domenica 6 aprile. La 60enne èda. Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso laper l'ultima volta, prima che sparisse nel nulla. La famiglia: "Abbiamo il cuore distrutto". 🔗 Fanpage.it

Giallo a Ceglie Messapica, Gina Monaco è scomparsa da 10 giorni: le ultime immagini mentre corre - Si cerca a Ceglie Messipica (Brindisi) Gina Monaco, 60enne scomparsa 10 giorni fa in contrada Moretto. L'ultima volta è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di una marmeria della zona.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ceglie Messapica, Gina Monaco è scomparsa da 10 giorni: le ultime immagini mentre corre. È giallo - È un mistero sempre più fitto quello che ruota intorno alla sparizione di una donna di sessant’anni, di cui non si hanno più notizie da circa dieci giorni. La vicenda ha assunto contorni inquietanti e ha attirato l’attenzione anche dei media nazionali, finendo al centro di un servizio televisivo andato in onda nelle ultime ore. La donna, Maria Luigia Monaco, conosciuta da tutti come Gina, è stata vista per l’ultima volta la mattina di domenica 6 aprile. 🔗thesocialpost.it

Il mistero di Gina al bivio tra fuga volontaria e tragedia; Ceglie Messapica, terzo giorno di ricerche per Gina Monaco: ancora nessuna traccia della donna scomparsa; Il giallo della donna scomparsa nel nulla a Ceglie Messapica da 20 giorni: ora spunta un video; Giallo a Ceglie Messapica, Gina Monaco è scomparsa da 10 giorni: le ultime immagini mentre corre.

Ceglie Messapica sotto shock: Gina Monaco è sparita nel nulla, nessuna traccia da tre settimane - Ceglie Messapica è sconvolta da un mistero che si trascina senza risposte da oltre tre settimane. Maria Luigia Monaco, detta Gina, 60 anni, è scomparsa improvvisamente il 6 aprile 2025. Da quel moment ... 🔗brindisisera.it

Il mistero di Gina al bivio tra fuga volontaria e tragedia - L’ipotesi dell’allontanamento volontario sembrerebbe essere ormai al centro delle valutazioni delle autorità impegnate nelle ricerche della 59enne di Ceglie Messapica, ... 🔗quotidianodipuglia.it

La scomparsa di Gina: le ultime immagini di Maria Luigia Monaco. Che cosa le è successo? - Chi l'ha visto? - 16/04/2025 - Una colonia di granchi d’acqua dolce vive nascosta da secoli sotto i Mercati di Traiano, nel cuore dei Fori Imperiali. La specie, identificata come potamon fluviatile, si è adattata all’ambiente umido ... 🔗msn.com