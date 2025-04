Scivola dal sentiero in un dirupo per 30 metri | paura per un ragazzino di 12 anni

ragazzino di 12 anni. I vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio poco dopo le 17.30 sono intervenuti a Cavargna in via Caduti sul Lavoro per recuperare il giovane dodicenne Scivolato da un sentiero in un dirupo per circa trenta metri.

Escursionista scivola sul sentiero, precipita e muore: il corpo della donna trovato in un dirupo - UDINE - Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile sui sentieri montani sopra Taipana, nelle Prealpi Giulie, dove una donna, parte di una comitiva di escursionisti, è scivolata in un...

Escursionista scivola sul sentiero, precipita per 50 metri e muore: il corpo della donna trovato in un dirupo - UDINE - Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile sui sentieri montani sopra Taipana, nelle Prealpi Giulie, dove una donna, parte di una comitiva di escursionisti, è scivolata per...

Escursioniste scivola sui sentieri montani, precipita e muore: il corpo della donna trovato in un dirupo - Tragedia nel pomeriggio di oggi sui sentieri montani sopra Taipana, dove una donna, parte di una comitiva di escursionisti, è scivolata in un dirupo durante un'uscita in...

