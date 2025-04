Sciopero nazionale del personale Fs il 6 maggio la conferma dei sindacati e la comunicazione del gruppo

Sciopero nazionale del personale del gruppo FS, dalle 9 alle 17 di martedì 6 maggio 2025. Lo rende noto l'azienda. Nei giorni scorsi il segretario generale della Filt-Cgil, Stefano Malorgio aveva dichiarato: "Allo stato attuale lo Sciopero nazionale delle attività ferroviarie è confermato per il 6 maggio. Continuiamo a lavorare con incontri fino all'ultimo minuto per cercare di concludere le trattative sul contratto. Ma se non ci saranno le condizioni bisognerà procedere con lo Sciopero".Malorgio nel suo intervento all'iniziativa sui referendum aveva spiegato "con 5 Si ai Referendum più tutele, più sicurezza, meno precarietà per i lavoratori e le lavoratrici della Logistica", spiegando che "negli ultimi incontri per il rinnovo del contratto nazionale non ci sono stati passi in avanti.

