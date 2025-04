Sciopero generale il 1 maggio chi aderisce in Italia | orari manifestazioni e settori coinvolti

maggio 2025, è previsto uno Sciopero generale indetto da USI-CIT che coinvolgerà pubblico e privato, mentre USB organizza manifestazioni in diverse città. Disagi attesi anche nel settore dei trasporti, oltre che nella sanità, istruzione, ricerca, vigili del fuoco. Previste anche varie manifestazioni per la Festa dei lavoratori, a partire dal Concerto di Piazza San Giovanni a Roma. 🔗 Domani, 1°2025, è previsto unoindetto da USI-CIT che coinvolgerà pubblico e privato, mentre USB organizzain diverse città. Disagi attesi anche nel settore dei trasporti, oltre che nella sanità, istruzione, ricerca, vigili del fuoco. Previste anche varieper la Festa dei lavoratori, a partire dal Concerto di Piazza San Giovanni a Roma. 🔗 Fanpage.it

Sciopero generale in tutti i settori pubblici e privati l'1 maggio - La segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale Usi Cit (Unione sindacale italiana Confederazione Internazionale del Lavoro) ha proclamato uno sciopero nazionale generale per l'intera giornata di lavoro di giovedì 1 maggio 2025 in tutti i settori pubblici e privati. Asl3 assicurerà... 🔗genovatoday.it

Sciopero generale del 1° maggio: anche a Novara visite ed esami a rischio - Viste ed esami a rischio anche nel novarese a causa dello sciopero generale del 1° maggio proclamato a livello nazionale dal sindacato Usi-Cit. Nella giornata di giovedì 1° maggio i servizi erogati dall'Asl e dall'ospedale di Novara potranno quindi subire interruzioni o ritardi. Saranno... 🔗novaratoday.it

Ausl, sciopero generale per l'intera giornata del 1° maggio - L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata di giovedì 1° maggio. Nella giornata di sciopero verranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L'Azienda si scusa per gli eventuali disagi. 🔗ilpiacenza.it

Sciopero dell’1 maggio: l’asl-3 garantisce i servizi essenziali - Di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata indetto dall'Organizzazione Sindacale USI-CIT Ai sensi della legge n. 146/90 e successive modificazioni, si comunica che la Segreteria Nazio ... 🔗msn.com

Sciopero generale giovedì 1° maggio - SIENA. Sciopero generale dell’intera giornata del 1° maggio 2025 proclamato da USI CIT. A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul Possibili disagi all’utenza nelle strutture sanitarie ... 🔗ilcittadinoonline.it

1° maggio: i lavoratori festeggiano... scioperando - La sigla sindacale che ha indetto lo sciopero, l’Usi-Cit, non è una delle 3 grandi confederazioni dei lavoratori italiani (Cgil, Cisl e Uil), per cui anche la concreta adesione alla mobilitazione potr ... 🔗metropolitano.it