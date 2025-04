Scioglimento riserva GPS prima fascia | istanze dal 16 giugno al 3 luglio 2025

Scioglimento della riserva relativa all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’anno scolastico 20252026. Gli aspiranti che hanno presentato domanda con riserva entro il 29 aprile 2025, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione . Scioglimento riserva GPS prima fascia: istanze dal 16 giugno al 3 luglio 2025 Scuolalink. 🔗 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le modalità per lodellarelativa all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alladelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’anno scolastico2026. Gli aspiranti che hanno presentato domanda conentro il 29 aprile, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione .GPSdal 16al 3Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

