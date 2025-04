Sci alpino | Lara Colturi gareggerà per l’Albania ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026

Lara Colturi gareggerà per l'Albania ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Lo ha ufficializzato da poco la Federazione albanese, chiudendo il caso sul possibile passaggio alla nazionalità italiana della 18enne piemontese. Nelle ultime settimane erano circolate diverse voci riguardo una trattativa per il cambio di nazionalità di Colturi, ma il nulla osta sarebbe dovuto arrivare entro il primo maggio. "È stato raggiunto un accordo affinché l'atleta Lara Colturi possa continuare a gareggiare per l'Albania anche durante la stagione 2025-2026. Una buona notizia per l'Albania e per la Federazione Sciistica Albanese. Si sta lavorando intensamente sui dettagli del contratto. A Lara, auguriamo tanto successo a scuola in questo periodo. Oltre allo sport e alla sua carriera sportiva, quest'anno Lara sta concludendo anche gli studi superiori.

Sci alpino, i precedenti di Lara Gut-Behrami a Kvitfjell: una vittoria e tre podi in superG - La Coppa del Mondo di sci alpino entra sempre di più nella fase conclusiva e la lotta alla Sfera di Cristallo al femminile è estremamente combattuta. Il duello è tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami con la valdostana che è in vantaggio di 190 punti ed è più in forma, ma ancora tutto può succedere, a partire da questo weekend dedicato alla velocità a Kvitfjell. Gut-Behrami che ha dimostrato negli ultimi due anni in cui si è corso nella località norvegese di avere un certo feeling con questa gara: solitamente non ha grandi misure, lo scorso anno è andata molto bene, nel 2023 è arrivato un ... 🔗oasport.it

Sci alpino, Lara Della Mea: “Mi porterò dietro il ricordo della medaglia d’oro ai Mondiali” - Lara Della Mea si è piazzata 18ma nello slalom speciale femminile valido per le Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, andato in scena a Sun Valley, nell’Idaho (Stati Uniti): l’azzurra non ha raccolto punti, dato che in questa gara soltanto le prime 15 li ricevono. La gara è stata vinta dalla padrona di casa statunitense Mikaela Shiffrin, mentre la croata Zrinka Ljutic si è aggiudicata la Coppa del Mondo di slalom. 🔗oasport.it

Sci alpino, i precedenti di Lara Gut-Behrami ad Are: due podi a distanza di 10 anni - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025 è ufficialmente nel suo rush finale. Mancano ormai pochissime gare alla conclusione e Federica Brignone sogna la sua seconda Sfera di Cristallo della sua splendida carriera. Nel corso del prossimo weekend le atlete saranno di scena ad Åre (Svezia) per due gare tecniche sulla pista denominata Störtloppsbacken che metteranno in palio punti pesanti sia per la corsa al titolo, sia per le Coppe di specialità. 🔗oasport.it

