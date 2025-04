Schmitz Juve Tuttosport occhi puntati sul gioiellino del St Pauli Piace già a Brighton e mezza Bundesliga | i dettagli

Come noto il calciomercato Juve è sempre molto attento ai possibili colpi in prospettiva. È sempre stato così e il club non ha intenzione di abbandonare questa strada in futuro. Non sorprende dunque che i bianconeri abbiano posato gli occhi su un centrocampista classe 2007. Si tratta di Marwin Schmitz, che ha compiuto 18 anni a inizio gennaio e dopo pochi giorni ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con il St. Pauli. Sul gioiellino ci sarebbe già il Brighton oltre a diversi club di Bundesliga (tra gli altri Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Stoccarda e Lipsia), ma la Juve vuole provarci.

